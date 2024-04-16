Заступник голови Полтавської облради "катався" до ЄС під виглядом відрядження: деталі скандалу

Заступника голови Полтавської облради викрили на фейкових відрядженнях за кордон. Він виїздив за кордон в особистих справах під приводом "відряджень".

Заступник голови Полтавської облради подорожував Євросоюзом під виглядом службового відрядження.

Про це повідомляє СБУ.

Так, у березні 2023 року посадовець оформив собі службове відрядження до міста Бидгощ (Польща) та під виглядом робочої поїздки виїхав за межі України.

Однак, після перетину державного кордону депутат поїхав в особистих справах до однієї з південно-західних країн ЄС. Там він перебував весь термін "відрядження".

Про це свідчать виписки із банківських карток, які посадовець використовував для сплати рахунків у зарубіжних готелях, ресторанах та магазинах.

Також під час перебування за кордоном він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання собі нерухомості в Євросоюзі.

Крім того, після повернення заступник голови облради вніс недостовірні відомості до звітних документів за підсумками іноземного відрядження.

Під час обшуків у депутата вилучено оригінали документів, зокрема іноземних, щодо його проживання та маршрутів поїздок за межами України.

Також виявлено мобільні телефони, які підтверджують незаконну діяльність посадовця.

Посадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ:

ст. 366 (службове підроблення);

​ст. 190 (шахрайство);

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникові загрожує тюремне ув’язнення.

За інформацією місцевого видання "Полтавщина", йдеться про Олега Бєлоножка.

Зазначається, що раніше Бєлоножко задекларував квартиру у Португалії вартістю 3 млн грн, площею 62 м², яку придбав у травні 2022 року. Це спільна власність з його дружиною.

Також в декларації він вказав зарплату, отриману в обласній раді — 655 113 грн. Окрім цього, Бєлоножко отримав пенсію у розмірі 34 975 грн.

Раніше повідомлялося, що відомий мільйонер Слобоженко з друзями виявилися "непридатними" і розважаються у Європі.

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