Заступник міністра Лозинський погорів на крупному хабарі: стали відомі подробиці афери (фото)

Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. Правоохоронці розкрили подробиці афери.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Детективи зазначили, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд гривень на відновлення об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення взимку світлом, теплом і водопостачанням. Слідство встановило, що низка посадових осіб привласнити частину державних коштів.

Фото: НАБУ

"Чиновники уклали договори з підприємцями за завищеними цінами. Бізнес своєю чергою мав передати посадовцям за "перемогу" у тендерах 280 млн гривень, які становили різницю між реальною та закупною вартістю послуг", - йдеться у повідомленні відомства.

Під час проведення обшуків в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тисяч гривень та 38,7 тисяч доларів.

Правоохоронці встановили, що до афери був причетний заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Викрили його вдалося завдяки оперативному проникненню детективів до складу угруповання. В операції з викриття взяли участь понад 150 співробітників НАБУ.

Проти заступника міністра відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до афери.

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