Заступник міністра МВС перепросив за свою "надмірну емоційність" під час інциденту на блокпосту в ООС

Гогілашвілі зазначив, що готує рапорт на ім`я Монастирського.
Тимчасово відсторонений від посади заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі перепросив за свою "надмірну емоційність" під час інциденту на блокпосту при в`їзді в Донецьку область.
Про це Гогілашвілі написав у Facebook.
"Безумовно, хочу перепросити за свою надмірну емоційність. Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім`я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню", - зазначив він.
Нагадаємо, 11 грудня Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту на в`їзді у Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.
Зокрема, він обурився, що правоохоронці його не впізнали, а згодом погрожував їм, використовуючи лайку.
Пізніше на інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, підписавши наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі від посади. Також міністр повідомив, що ініціюватиме перед урядом питання про відкриття дисциплінарного провадження щодо свого заступника.
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