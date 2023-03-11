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Заступник начальника військкомату на Одещині вижигав під "Алгоголичку" Ревви: як покарали посадовця (відео)

Заступник начальника військкомату на Одещині вижигав під "Алгоголичку" Ревви: як покарали посадовця (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2460
Час на прочитання
1 хв
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Заступник начальника військкомату на Одещині вижигав під "Алгоголичку" Ревви: як покарали посадовця (відео)

ФОТО: скрин із відео

В ОК "Південь" дії військового засудили та назвали їх неприпустимими.

У Мережі з'явилося відео, на якому заступник начальника Болградського військкомату Одеської області Володимир Руснак витанцювував під пісню "Алкоголічка" російського артиста Олександра Ревви.

Відео опублікували у місцевому пабліку.

Кадри нібито зняті в одному із розважальних закладів 8 березня, відео виклали наступного дня. Після цього у Мережі розгорівся скандал. Українців обурило, що поки одні воюють із окупантами, інші витанцьовують під російську музику. 

Як пише "Суспільне Одеса", в оперативному командуванні "Південь" відреагували на цинічне відео. Речниця координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Руснака перевели в один з бойових підрозділів для проходження служби. 

"Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони в умовах воєнного стану", – зазначила Гуменюк. 

Нагадаємо, скандальна блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен отримала нагороду від ГУР і нарвалася на хейт. Що відомо про це - читайте за посиланням.

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Дата публікації
Перегляди
2460
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