Заступник Умєрова почав підписувати накази як виконувач обов'язків міністра оборони

Про це свідчить один з останніх наказів Міноборони.

Заступник голови Міністерства оборони Рустема Умєрова Іван Гаврилюк почав підписувати розпорядження як виконувач обовʼязків міністра оборони.

Про це свідчить наказ Міноборони "Про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України", опублікований на сайті Верховної Ради, інформує УНІАН.

Під ним з'явився підпис "тимчасового виконувача обов’язків міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка".

Наказ датовано 27 квітня та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня.

Наразі невідомо, чому обов'язки міністра виконує його заступник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центр протидії дезінформації заявив, що інформація про нібито відставку міністра оборони Рустема Умєрова, а також зміни в уряді – фейк.

Крім того, ми раніше інформували, що Сирський та Умєров обговорили з Остіном системи ППО та ракети для України.

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