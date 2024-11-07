Заступник Єрмака Олег Татаров щонайменше 9 разів літав до Москви після 2014 року

У період, коли Татаров займався адвокатською діяльністю, він літав до Росії.

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів літав до Москви після окупації Криму та вторгнення Росії на схід України.

Про це повідомили розслідувачі проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода") з посиланням на дані авіаперельотів Олега Татарова.

Він літав до Росії тричі 2017 року, чотири рази 2018-го та двічі 2019 року. Востаннє він літав до Росії 21 квітня 2019 року, наступного дня після перемоги Зеленського на президентських виборах.

Крім того, за інформацією "Схем", 2015 року Татаров їздив до окупованого Криму. Як зазначається, 6 червня він перетнув контрольно-пропускний пункт "Джанкой", а назад повернувся 8 червня через КПП "Армянськ".

Оскільки після 2014 року авіасполучення між Україною та Росією було зупинене, у більшості поїздок Татаров діставався Москви з Києва через Мінськ.

Журналісти звернулися до Татарова з проханням прокоментувати його поїздку до столиці країни-агресорки, але Татаров на запит не відповів.

Нагадаємо, Сергія Стерненка нібито оголосили у розшук через неявку до ТЦК за повісткою.

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