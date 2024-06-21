Заступника генпрокурора Вербицького відсторонили від виконання обов'язків після скандалу

Заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького відсторонили від виконання обов'язків. Це трапилося на тлі скандального розслідування журналістів, в якому з'ясувалося, що дівчина Вербицького цього року обзавелась елітним майном на суму щонайменше 52 мільйони гривень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Після відсторення Вербицького його обов'язки було покладено на інших заступників генерального прокурора України Андрія Костіна.

"Наказом генерального прокурора "Про тимчасове покладення обовʼязків заступника генерального прокурора" від 21.06.2024 обов'язки Дмитра Вербицького покладено на інших заступників", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про скандал з Вербицьким

За даними розслідування "Схем", цього року Христина Ільницька придбала в елітному котеджному містечку "Коник" у Голосіївському районі Києва будинок вартістю 1,2 мільйони доларів та автомобіль Porsche Macan T вартістю 100 тисяч доларів, а також, ймовірно, стала власницею салону краси Leo Beauty Club. Офіційно вона звітувала, що за останнє десятиліття її дохід склав трохи більше за 360 тисяч гривень.

Натомість сам Вербицький сказав журналістам, що їхні стосунки не носять сімейний характер і він не допомагав жінці купувати нерухомість.

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