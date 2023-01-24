Заступника Генпрокурора, який оскандалився своєю відпусткою в Іспанії, звільнили з посади

Заступника генерального прокурора Олексія Симоненка офіційно звільнили з посади. Напередодні стало відомо, що він їздив у 10-денну відпустку до Іспанії попри пряму заборону президента Володимира Зеленського.

Про відповідне рішення повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що заступник генерального прокурора Олексій Симоненко провів 10-денну відпустку в Іспанії.

Це сталося за кілька днів після того, як президент Володимир Зеленський прямо вимагав від політиків і чиновників уникати розкішного відпочинку за кордоном.

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