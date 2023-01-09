Заступника очільника Одеської ОВА відпустили під заставу у понад 3 млн грн

Олега Муратова підозрюють у шахрайстві та у привласненні державного майна.

Заступника очільника Одеської ОВА Олега Муратова, якого підозрюють у корупційних діях, у понеділок, 9 січня, випустили зі слідчого ізолятора під заставу в розмірі 3,2 млн грн.

Про це пише "Суспільне".

Як розповіла речниця пресслужби облпрокуратури Ірина Коваленко на 9 січня також призначено засідання Приморського райсуду Одеси, на якому розглядатиметься клопотання прокуратури про відсторонення Муратова від посади заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

Затримання Олега Муратова

Служба безпеки України 5 січня затримала заступника очільника Одеської ОВА Муратова, який за $35 тис. пропонував звільнити підлеглого від кримінального покарання.

За даними слідства, нібито за гроші посадовець пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів адміністрації своє "сприяння" в закритті кримінального провадження. Того ж підозрюють в привласненні державного майна.

Правоохоронці кажуть, що задокументували факт передавання одному зі заступників глави ОВА "авансу за допомогу" у розмірі $27 тисяч.

На Банковій відреагували на затримання заступника очільника ОВА, так заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що затримання Муратова є "чітким сигналом всім посадовцям – хто порушує закон, буде нести відповідальність за скоєне".

Читайте також: