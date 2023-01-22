Заступника міністра Лозинського, який погорів на хабарі, звільнили

Лозинського нещодавно затримали під час отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів.

Затриманий НАБУ заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозинський звільнений із займаної посади.

Про це повідомив віцепремʼєр Олександр Кубраков.

"Сьогодні рішенням Кабінету міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури... При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 21 січня затримало першого заступника міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів. Його затримали під час отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів США.

"Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки", — йдеться у повідомленні НАБУ.

Проти заступника міністра відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до афери.

Хабар у 400 тисяч доларів!:БУ затримало співробітника Мінінфраструктури

Читайте також: