Заступника міністра Сольського взяли під варту: який термін йому загрожує

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич фігурує у справі про махінації із землею разом із міністром Миколою Сольським. У четвер, 9 травня, йому обрали запобіжний захід.

Про це пише РБК-Україна.

Вищий антикорупційний суд обрав для Дмитрасевича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Її розмір — 20 мільйонів 287 тисяч гривень.

Заступника міністра агрополітики відправили під варту на 60 днів, тобто до 7 липня 2024 року.

Що відомо про справу

Миколу Сольського звинувачують у заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Більшість наділів розташовані в Сумській області.

У справі, яку розслідує НАБУ, згадуються два епізоди.

Перший стосується 2500 га державних земель у Сумській області зі структури Національної академії аграрних наук (НААН). Йдеться про ДП "ОХ "Іскра" та ДП "ОХ "Надія". Вартість цих земель слідство оцінює у 291 млн грн.

2017 року Сумський обласний Держгеокадастр встановив, що ці держпідприємства не мають документів, які підтверджували б їхнє право на користування цими землями. На підставі цього працівники відомства склали акт про самовільне зайняття ділянок. На думку прокуратури, акт Держгеокадастру міг бути навмисне знищений.

Сольський заявив, що у справі про заволодіння державною землею йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ані міністром аграрної політики і продовольства України, ані очільником комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики.

Він зазначив, що справа "стосується спору між державними підприємствами і фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону". Сольський запевнив, що "гарантує максимальну відкритість для встановлення істини".

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