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Заступника Труханова випустили під заставу у майже 40 мільйонів гривень

Заступника Труханова випустили під заставу у майже 40 мільйонів гривень

pixabay.com

Чиновникові суд обрав запобіжний захід у вигляді застави.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступникові одеського міського голови у вигляді застави 39,9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ВАС.

Бюро вимагало відправити чиновника під варту з можливістю виходу на волю під заставу 100 млн. грн. Однак суд обмежився заставою у розмірі 39 мільйонів 967 тисяч 200 гривень.

Внести цю суму чиновник має протягом п'яти діб. У разі подання апеляційної скарги дія запобіжного заходу припиняється.

За даними видання "Думська", мова йде про Олега Бриндака.

Справа НАБУ та САП стосується створення та функціонування злочинної організації в Одесі. До неї, як вважають правоохоронці, був залучений мер міста Геннадій Труханов, бізнесмен Володимир Галантерник та декілька посадовців з робітниками приватних компаній. Злочинна схема полягала у виведенні земельних ділянок із власності громади та передачі їх під забудову приватній компанії. Як зазначала сторона обвинувачення, Труханов зловживав своїм службовим становищем мера та підписував документи щодо надання об'єктів у право власності.

11 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав для Труханова запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 мільйонів гривень.

Також на Труханова поклали низку процесуальних обов’язків, зокрема:

  • прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом
  • не відлучатися міста проживання без дозволу детектива, прокурора або суду
  • повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи
  • утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні
  • здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон

Слід зазначити, що це вже не перша підозра мерові Одеси Труханову. Його також обвинувачують у заволодінні бюджетними 92 мільйонами гривень.  

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