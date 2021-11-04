Заступника Труханова випустили під заставу у майже 40 мільйонів гривень

Заступника Труханова випустили під заставу у майже 40 мільйонів гривень

Чиновникові суд обрав запобіжний захід у вигляді застави.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступникові одеського міського голови у вигляді застави 39,9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ВАС.

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Бюро вимагало відправити чиновника під варту з можливістю виходу на волю під заставу 100 млн. грн. Однак суд обмежився заставою у розмірі 39 мільйонів 967 тисяч 200 гривень.

Внести цю суму чиновник має протягом п'яти діб. У разі подання апеляційної скарги дія запобіжного заходу припиняється.

За даними видання "Думська", мова йде про Олега Бриндака.

Справа НАБУ та САП стосується створення та функціонування злочинної організації в Одесі. До неї, як вважають правоохоронці, був залучений мер міста Геннадій Труханов, бізнесмен Володимир Галантерник та декілька посадовців з робітниками приватних компаній. Злочинна схема полягала у виведенні земельних ділянок із власності громади та передачі їх під забудову приватній компанії. Як зазначала сторона обвинувачення, Труханов зловживав своїм службовим становищем мера та підписував документи щодо надання об'єктів у право власності.

11 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав для Труханова запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 мільйонів гривень.

Також на Труханова поклали низку процесуальних обов’язків, зокрема:

прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом

не відлучатися міста проживання без дозволу детектива, прокурора або суду

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні

здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон

Слід зазначити, що це вже не перша підозра мерові Одеси Труханову. Його також обвинувачують у заволодінні бюджетними 92 мільйонами гривень.

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