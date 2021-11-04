Заступника Труханова випустили під заставу у майже 40 мільйонів гривень

Чиновникові суд обрав запобіжний захід у вигляді застави.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступникові одеського міського голови у вигляді застави 39,9 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба ВАС.
Бюро вимагало відправити чиновника під варту з можливістю виходу на волю під заставу 100 млн. грн. Однак суд обмежився заставою у розмірі 39 мільйонів 967 тисяч 200 гривень.
Внести цю суму чиновник має протягом п'яти діб. У разі подання апеляційної скарги дія запобіжного заходу припиняється.
За даними видання "Думська", мова йде про Олега Бриндака.
Справа НАБУ та САП стосується створення та функціонування злочинної організації в Одесі. До неї, як вважають правоохоронці, був залучений мер міста Геннадій Труханов, бізнесмен Володимир Галантерник та декілька посадовців з робітниками приватних компаній. Злочинна схема полягала у виведенні земельних ділянок із власності громади та передачі їх під забудову приватній компанії. Як зазначала сторона обвинувачення, Труханов зловживав своїм службовим становищем мера та підписував документи щодо надання об'єктів у право власності.
11 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав для Труханова запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 мільйонів гривень.
Також на Труханова поклали низку процесуальних обов’язків, зокрема:
- прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом
- не відлучатися міста проживання без дозволу детектива, прокурора або суду
- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні
- здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон
Слід зазначити, що це вже не перша підозра мерові Одеси Труханову. Його також обвинувачують у заволодінні бюджетними 92 мільйонами гривень.
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