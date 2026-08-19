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Заступник Федорова залишився на своїй посаді: чим він займається в Міноборони
Мстислав Банік став заступником міністра оборони в березні 2026 року.
Один із заступників колишнього міністра оборони України Михайла Федорова зберіг свою посаду після зміни керівництва. Йдеться про Мстислава Баніка, який заявив, що наразі залишається в команді нового міністра оборони Євгенія Хмари.
Про це він повідомив у коментарі «Суспільному».
У Міністерстві оборони Банік відповідає за реформу системи оборонних закупівель. На цій посаді він продовжить роботу вже в команді нового очільника оборонного відомства.
Мстислав Банік став заступником міністра оборони 25 березня 2026 року, коли відомство очолював Михайло Федоров. До призначення на цю посаду він працював керівником цифрових продуктів у Міноборони.
2025 року Банік очолив напрям цифрових продуктів Міністерства оборони та займався розвитком державних сервісів «Армія+» і «Резерв+».
У команді Федорова одним із ключових напрямків його роботи стала реформа оборонних закупівель.
Нагадаємо, в середу, 19 серпня, Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. Його кандидатуру підтримало понад 300 народних депутатів.