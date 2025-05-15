Командир орагнізовував СЗЧ для мобілізованих: у Сухопутних військах відреагували

Сухопутні війська Збройних Сил України.

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Сухопутні війська відреагували на інцидент із заступником командира підрозділу, який використовував службове становище для особистої вигоди. Він допомагав мобілізованим піти у СЗЧ за грошову винагороду.

Про це повідомляють у Сухопутних військах Збройних Сил України.

Що сталося

Командуванням однієї з військових частин, спільно з підрозділами військової контррозвідки Служби безпеки України та Державним бюро розслідувань, було виявлено факти корупційних діянь військовими посадовими особами. Йдеться про сприяння та організацію здійснення самовільного залишення частини військовослужбовцями, призваними під час мобілізації, за грошову винагороду.

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Заступник командира підрозділу, який мав забезпечувати виконання бойових завдань та підтримувати бойову готовність своїх військовослужбовців, натомість використовував службове становище для особистої вигоди.

“Така ганебна поведінка не лише підриває довіру до військової служби, а й знецінює жертовність та відвагу тих, хто щодня захищає Україну на передовій”, — акцентували у відомстві.

Додається, що командування Сухопутних військ ЗСУ максимально сприятиме всебічному розслідуванню. Після офіційних висновків правоохоронних органів будуть ухвалені відповідні кадрові рішення.

“Підкреслюємо: кожен випадок зловживання довірою та службовим становищем є ударом у спину нашим побратимам, які героїчно воюють на фронті. Ми рішуче стоїмо на сторожі законності, дисципліни та честі українського воїна!”, — завершили у відомстві.

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