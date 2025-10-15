Заступник мера допомагав ухилянтам утікати за кордон

Затримання перевізників через кордон / © Держприкордонслужба

Один із заступників міського голови міста Сокиряни Чернівецької області допомагав переправляти військовозобов’язаних українців з України до Молдови в обхід пунктів пропуску.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Організатором схеми для ухилянтів був 61-річний житель Хмельницької області, який підшукував охочих незаконно потрапити до Молдови та надавав вказівки щодо часу та маршрутів руху.

За свої послуги ділки брали по 7 тисяч доларів США з кожного «клієнта».

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження виявлено та вилучено автомат АКМС калібру 7,62 мм, снайперську гвинтівку СВД, гвинтівку Мосіна, карабін Вінчестер, пристрій для відстрілу гумових куль Escort Magnum та набої до цієї зброї.

© Держприкордонслужба

Крім цього, вилучено мобільні телефони та автомобіль, які використовувалися в протиправній діяльності.

© Держприкордонслужба

У поліції Чернівецької області уточнили, що зловмисників затримали під час спроби перевезти через кордон 26-річного чоловіка, який мав намір нелегально виїхати з України.

Організатор розповів про схему перетину держкордону поза офіційним пунктом пропуску та допоміг «замовнику» перепливти на човні річку Дністер.

Згодом «клієнта» зустрів заступник міського голови, провів для нього додатковий інструктаж щодо подальшого перетину держкордону. У подальшому посадовець на автомобілі відвіз чоловіка до прикордонного села та розповів подальший маршрут.

Реалізувати злочинний задум до кінця ділкам не вдалося. Їхню протиправну діяльність викрили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше правоохоронців повідомили, що до організації втечі ухилянтів за кордон виявилися причетними двоє посадовців одного з Національних природних парків у високогірній частині Івано-Франківщини.