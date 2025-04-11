Заступник Умєрова генерал-лейтенант Гаврилюк йде з посади

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк / © скриншот з відео

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Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк залишає посаду заступника міністра оборони за власним бажанням.

Про це Гаврилюк повідомив у коментарі «Суспільному».

Деталей щодо свого рішення генерал не коментує.

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7 березня уряд затвердив двох нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Ними стали Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер — ексзаступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток міністерства та має досвід у сфері запобігання корупції.

У Міноборони Гаврилюк безпосередньо координував напрямок закупівель.

До слова, перед цим журналістка та членкиня Громадської антикорупційної ради (ГАР) при Міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомила у Facebook, що Гаврилюк може піти з посади унаслідок конфлікту з Умєровим.