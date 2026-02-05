Засудили майже на 30 років: з полону РФ повернули морпіха з Криму Ескендера Кудусова

Ескендер Кудусов / © Кримськотатарський ресурсний центр

Українського морського піхотинця кримськотатарського походження Ескендера Кудусова повернули з полону. В Російській Федерації його незаконно засудили до майже 30 років ув’язнення.

Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр.

У центрі зазначили, що військовослужбовець є одним із тих, хто зберіг вірність присязі після окупації Криму. Захисник потрапив до полону 16 квітня 2022 року. У складі групи з чотирьох осіб Ескендер Кудусов намагався самостійно вийти з оточення, подолавши пішки 26 кілометрів. Проте під час цієї спроби його захопили російські військові.

«41-річний Ескендер Кудусов віддав 23 роки свого життя українській армії. Він розпочав службу у 18 років у Запоріжжі, після повернення родини з місць депортації до Криму. Згодом служив у складі Українського миротворчого контингенту в Іраку (2004) і в Косово (2009), а до 2014 року — морським піхотинцем у Феодосії. Після окупації Криму залишився вірним присязі та продовжив службу у Миколаєві», — зазначили в центрі.

Додають, що початок повномасштабного вторгнення військовослужбовець зустрів на передовій у Донецькій області. Там він у складі свого підрозділу брав участь в оборонних боях, стримуючи наступ російських військ на Маріупольському напрямку.

Зв’язок із захисником обірвався навесні 2022 року. Останню звістку від нього родина отримала 27 березня — тоді дружині надійшло коротке текстове повідомлення: «З Ескендером все добре».

Згодом росіяни влаштували над захисником незаконні суди. У 2023 році його засудили до 25 років тюрми, а вже наступного року — на День захисників і захисниць України — термін збільшили майже до 30 років (29 років і 6 місяців).

Що відомо про обмін полоненими

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією.

Під час переговорів в Абу-Дабі представники Російської Федерації, України та Сполучених Штатів Америки домовилися про обмін 314 полоненими.

Попередній обмін між Україною та Росією відбувся 2 жовтня, у межах якого додому повернулися 185 українських військових і 20 цивільних.