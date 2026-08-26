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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
535
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Засуджена окупантами пенсіонерка з Токмака зворушила "Піснею про рушник" просто в залі (відео)

Під час засідання російського суду українка публічно виконала пісню на вірші Андрія Малишка.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Засуджена окупантами 70-річна жителька Токмака Світлана Лой

Засуджена окупантами 70-річна жителька Токмака Світлана Лой / © скриншот з відео

Окупанти залишили в силі жорсткий вирок 70-річній жительці захопленого Токмака на Запоріжжі Світлані Лой — 15 років колонії за донати ЗСУ. Перед оголошенням судового рішення жінка заспівала легендарну «Пісню про рушник».

Про це повідомило російське видання «Медиазона».

Лой остаточно призначили 15 років колонії у справі про перекази коштів на користь української армії. Апеляцію на вирок розглядали у закритому режимі. Представників преси та слухачів допустили лише на оголошення рішення.

Перед початком оголошення ухвали Лой заспівала «Пісню про рушник» на вірші Андрія Малишка з фільму «Роки молоді» 1958 року.

У лютому 2026 року підконтрольний російській владі «Запорізький обласний суд» засудив українку до 15 років позбавлення волі за справою про перекази коштів ЗСУ. За версією обвинувачення, жінка пожертвувала українським військовим 6 3420 руб.

У суді також заявили, що Лой «дотримувалася антиросійських поглядів», продовжувала отримувати українську пенсію та не відмовилася від громадянства України, попри те, що у грудні 2023 року отримала російський паспорт.

Нагадаємо, росіяни засудили 27-річну жительку Генічеська Дар’ю Павлову до 12 років тюрми за «державну зраду». Її переслідували від початку окупації: спочатку вдарили прикладом у магазині за «добрий день» українською та змусили взяти паспорт РФ, який згодом забрали. У катівнях окупанти вибили жінці зуби, зламали кістки та спричинили мікроінсульт.

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