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Засуджена окупантами пенсіонерка з Токмака зворушила "Піснею про рушник" просто в залі (відео)
Під час засідання російського суду українка публічно виконала пісню на вірші Андрія Малишка.
Окупанти залишили в силі жорсткий вирок 70-річній жительці захопленого Токмака на Запоріжжі Світлані Лой — 15 років колонії за донати ЗСУ. Перед оголошенням судового рішення жінка заспівала легендарну «Пісню про рушник».
Про це повідомило російське видання «Медиазона».
Лой остаточно призначили 15 років колонії у справі про перекази коштів на користь української армії. Апеляцію на вирок розглядали у закритому режимі. Представників преси та слухачів допустили лише на оголошення рішення.
Перед початком оголошення ухвали Лой заспівала «Пісню про рушник» на вірші Андрія Малишка з фільму «Роки молоді» 1958 року.
У лютому 2026 року підконтрольний російській владі «Запорізький обласний суд» засудив українку до 15 років позбавлення волі за справою про перекази коштів ЗСУ. За версією обвинувачення, жінка пожертвувала українським військовим 6 3420 руб.
У суді також заявили, що Лой «дотримувалася антиросійських поглядів», продовжувала отримувати українську пенсію та не відмовилася від громадянства України, попри те, що у грудні 2023 року отримала російський паспорт.
Нагадаємо, росіяни засудили 27-річну жительку Генічеська Дар’ю Павлову до 12 років тюрми за «державну зраду». Її переслідували від початку окупації: спочатку вдарили прикладом у магазині за «добрий день» українською та змусили взяти паспорт РФ, який згодом забрали. У катівнях окупанти вибили жінці зуби, зламали кістки та спричинили мікроінсульт.