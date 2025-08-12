Засуджені за зґвалтування дівчинки на Закарпатті вимагають скасувати вирок: що відбувається в суді

Дівчина / © Фото з відкритих джерел

У Закарпатському апеляційному суді 11 серпня відбулося перше засідання щодо розгляду апеляцій хлопців, обвинувачених у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчинки. Обвинувачені раніше отримали вироки з покаранням у вигляді шести років ув’язнення, але тепер адвокати хлопців намагаються домогтися скасування вироків.

Про це повідомили у юридичній компанії «Міллер», яка представляє інтереси потерпілої.

Під час судового засідання 11 серпня прокурори та представники потерпілої дівчини виступили проти апеляцій. Вони заявили, що вироки обвинуваченим були юридично правильними і справедливими, а аргументи захисту хлопців не відповідають реальним подіям.

«Ця справа — випробування не лише для системи правосуддя, а й для суспільства. Ми продовжуємо боротися, щоб жодна спроба знівелювати вирок чи уникнути відповідальності не залишилася без належної реакції», — зазначили у компанії «Міллер».

Справа про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: що відомо

У серпні 2021 року троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину, зняли це на відео та розповсюдили його серед школярів.

Воловецький райсуд спочатку призначив хлопцям п’ять років ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на два роки, що викликало обурення в суспільстві.

Нова команда адвокатів, яка долучилася до справи у грудні 2023 року, оскаржила цей вирок. У січні 2024 року апеляційний суд повернув справу на повторний розгляд. Процес затягували: захист подавав заяви про відвід суддів, змінював адвокатів та повідомляв неправдиві дані про мобілізацію обвинувачених.

7 лютого 2025 року суд оголосив новий вирок: трьох обвинувачених визнали винними у сексуальному насильстві та засудили до шести років ув’язнення. Їх узяли під варту в залі суду. Також суд зобов’язав стягнути з обвинувачених 300 тис. грн моральної шкоди. Однак, адвокати потерпілої залишилися незадоволеними через перекваліфікацію справи зі зґвалтування на сексуальне насильство.

У травні 2025 року адвокати засуджених подали апеляцію на вирок.