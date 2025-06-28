Засуджену за держзраду матір екснардепки-регіоналки Бережної несподівано випустили на волю

Олена Бережна / © скриншот з відео

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Мати народної депутатки України VI і VII скликань нині покійної Ірини Бережної Олена Бережна, яку у грудні український суд засудив до 14 років за державну зраду, вийшла із СІЗО.

Про це повідомив композитор Володимир Бистряков у Facebook, який дотримується проросійських поглядів.

Зазначимо, що справа Бережної зараз слухається в апеляції, на час якої суд відпустив жінку під заставу у 302 тисячі гривень у зв’язку зі станом здоров’я. Повідомляється, що на одному із засідань у неї стався інсульт і її госпіталізували.

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Бережна після звільнення із СІЗО заявила, що виходить «після трьох з половиною років тортур, принижень, образ, і просто спроб стерти власну гідність». Але це, за її словами, «не вийшло у нашої влади».

«Я продовжила боротьбу, перебуваючи в ізоляторі і не лише боролася за себе», — сказала вона.

Олену Бережну звинуватили у держзраді на підставі листа постпреду РФ до ООН Небензі, який той 28 березня 2022 року процитував на сесії Генасамблеї.

За версією прокуратури, Бережна писала про те, що «народ України підтримує „спецоперацію“, про те, що в Україні почалися мародерства, вбивства, пограбування, а також, що політики офіційно закликають „вбивати росіян“.

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Прокурори у суді довели, що обвинувачена, яка є громадянкою України та головою української правозахисної громадської організації, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну надавала допомогу країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Олена Бережна відома своїми антиукраїнськими поглядами, публікаціями в соцмережах та регулярними виступами на російському телебаченні. Зокрема, вона заявляє про «терор російськомовного населення» в Україні.

Її донька Ірина Бережна загинула 5 серпня 2017 року в ДТП на узбережжі Адріатичного моря. Ірина Бережна була українським політиком, народнимй депутатом України VI і VII скликань, членом Партії регіонів.

Нагадаємо, 9 травня 2018 року поліція у Києві затримала Олену Бережну, матір загиблої екс-депутатки від «Партії регіонів» Ірини Бережної під час акції «Безсмертний полк» за заборонену українським законодавством так звану георгіївську стрічку, яку Росія використовує для антиукраїнської пропаганди під час військової агресії в Криму і на Донбасі, а також для популярізації СРСР і тоталітарного минулого.

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