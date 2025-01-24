Засуджені високопосадовці зможуть обміняти покарання на військову службу: зміни від уряду

Це стосується також підозрюваних посадовців, які перебувають під вартою, або ж мають інший запобіжний захід.

Кабінет міністрів України вніс зміни, відповідно до яких засуджені службові особи, які займали особливо відповідальне становище, зможуть замість покарання проходити військову службу у спецпідрозділах військових частин.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Уряд вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою №560. Відповідно до змін, засуджені службові особи, які згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу займали особливо відповідальне становище, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації і проходити військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.

Нагадаємо, раніше постанова Кабміну встановила, що на військову службу під час мобілізації можуть бути призвані:

звільнені з військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частиною 3 або 4 статті 1 Закону "Про очищення влади";

ті, кого раніше було засуджено до ув’язнення, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, зокрема зі звільненням від відбування покарання, тяжкого злочину, крім засуджених за злочини проти основ національної безпеки;

ті, кого раніше було засуджено до ув’язнення за особливо тяжкий злочин, крім засуджених за злочини проти основ нацбезпеки;

засуджені, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім засуджених за злочини проти основ нацбезпеки.

Кабмін додав до цього переліку нові категорії, які можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації:

засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, що засуджені за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки, засуджені за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи засуджені за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 258-258-6, ч. 4 статті 286-1, статтею 348 КК, а також засуджені службові особи, які згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу займали особливо відповідальне становище. Такі особи можуть проходити військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин;

підозрювані або обвинувачені, які під час досудового розслідування або судового розгляду перебувають під вартою, крім підозрюваних у злочинах проти основ нацбезпеки, а також злочинах, передбачених статтями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 КК. Особи, яким суд скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повинні невідкладно, але не пізніше 48 годин від дня оголошення ухвали, з’явитися до відповідного ТЦК за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання;

підозрювані або обвинувачені, до яких під час досудового розслідування або судового розгляду застосовано інший захід, ніж тримання під вартою, крім тих підозрюваних у злочинах проти основ нацбезпеки та злочинах, передбачених статтями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 КК. Має бути наявна ухвала слідчого судді про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби.

До слова, у листопаді 2024 року у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що на той момент у війську служили понад 6000 ув’язнених.

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