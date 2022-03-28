Засуджених у Чечні відправлятимуть на війну в Україну в обмін на повну амністію - розвідка

Засуджених у Чечні відправлятимуть на війну в Україну в обмін на повну амністію - розвідка

Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків).

З першого квітня по всій території РФ розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021" (Боевой армейский резерв страны – ред.). Щоб приховати заходи з масової мобілізації, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу. Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що прибуватимуть до воєнкоматів.

Ці резервісти в подальшому направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ в районах бойових дій на території України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Одночасно за допомогою програми "БАРС" приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених. Зокрема, близько 100 злочинців, утримуваних у колонії "Чернокозово" (Чеченська республіка), вже готуються до відправки до України. Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Засудженим, які отримали строки за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються.

Тим хто погодився обіцяна повна амністія в разі повернення живим після участі у бойових діях. Прикметно, що таким "мобілізованим" не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні.

"БАРС" – програма термінового формування армійських резервів армії РФ. Ті, хто підписали контракти по програмі, отримують постійне грошове забезпечення (навіть перебуваючи у резерві) зі збереженням місця роботи та середнього заробітку. Протягом року резервісти можуть бути призвані на збори (до одного місяця), де можуть залучатися до навчань та виконання інших завдань. Щомісячна оплата по контракту сягає 12% окладу військовослужбовців (залежно від звання та посади). Загальна кількість осіб, що підписали контракти "БАРС" складає близько 100 тисяч.

Нагадаємо, очільник ГУР, генерал Кирило Буданов заявив, що Україна має шанс звільнити усі окуповані території, якщо союзники дадуть нам необхідне озброєння.

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