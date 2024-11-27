Засуджений в Україні отримав повістку та вдруге відмовився від мобілізації

На суді чоловік визнав, що він відмовився від мобілізації.

У Рівненській області до 4 років та 4 місяців засудили чоловіка, який отримав повістку та вдруге відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Гощанського райсуду Рівненської області.

За даними суду, чоловік уже був засуджений за ухилення від мобілізації та перебував на іспитовому терміні. 10 квітня 2024 року йому вдруге вручили повістку, проте житель Рівненщини вкотре категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік зазначив, що "після ухвалення відносно нього 30 січня 2024 року Гощанським районним судом Рівненської області вироку, згідно якого його визнано винуватим за ст. 336 КК України, він за медичної допомогою у зв`язку з наявними у нього хронічними захворюваннями не звертався, на даний час лікується самостійно, ліки купує за рецептами, які йому виписувалися раніше, так як має недовіру до лікарів. Обвинувачений вважає, що він не ухиляється від проходження військової служби під час мобілізації, так як не може проходити таку через незадовільний стан здоров`я".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 4 років та 4 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, в Ужгороді до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте на суді заявив, що категорично відмовляється від мобілізації.

Читайте також: