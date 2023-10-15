Засунули голову до ями вбиральні і змусили оголити статеві органи: підлітки знущалися зі школяра на Одещині

Як виявилося, ініціатори булінгу – сини вчительки цієї школи, тому родина постраждалого не хоче на них скаржитися.

В Одеській області підлітки у школі жорстоко знущалися з школяра.

Про це повідомила волонтерка і громадська активістка Олена Ротарі у Facebook.

Інцидент трапився у селі Шевченкове Кілійської громади Ізмаїльського району приблизно півтора тижня тому.

Учні 7-8 класів знущалися із школяра, засовуючи його голову в вбиральню яму вуличного туалету.

Скриншот із відео знущань

Потім вони змусили його оголити статеві органи і бігати голяком на майданчинку, знімаючи це на відео.

Як виявилося, ініціатори булінгу – сини вчительки цієї школи, тому родина постраждалого не хоче на них скаржитися.

"Обидва кривдника – це сини вчительки цієї школи. Через це мама хлопчика, з якого знущалися, не стала подавати заяву в поліцію. Вона не вірить у справедливість. Бо родина вчительки у селі заможна. Плюс це опубліковане відео відразу видалили із соціальних мереж і не хочуть надати розголосу", – каже волонтерка.

Ротарі нагадала, що, за її інформацією, приблизно місяць тому у Вилковому Одеській області через булінг у школі покінчила життя самогубством дівчинка.

"Просто наведу суху статистику на Одещині: за 9 місяців до територіальних органів поліції звернулось 10947 громадян, які повідомили про факти домашнього насильства. Серед потерпілих майже 600 дітей. Також, на жаль, було зареєстровано 58 кримінальних проваджень, пов'язаних із сексуальним насильством щодо дітей, серед них 8 зґвалтувань", – додала вона.

Нагадаємо, у соціальних мережах з’явилося відео. де підлітки ображають дівчинку, розбиваючи їй на голові яйця.

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