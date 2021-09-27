"Засвоїв шаблони російської пропаганди": у МЗС відповіли на закиди Лукашенка про "американські бази" в Україні

"Засвоїв шаблони російської пропаганди": у МЗС відповіли на закиди Лукашенка про "американські бази" в Україні

У МЗС наголосили, що Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи Білорусі і не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу.

Заяви Олександра Лукашенка, який розкритикував наміри України вступити до НАТО і висловив думку про нібито створення спеціальних військових баз в країні, є безпідставними інсинуаціями. Лукашенко сам перетворює Білорусь у військову базу РФ, повторюючи російську пропаганду про мовляв військові бази США і табори бойовиків в Україні.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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"Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Олександра Лукашенка. Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз із боку країн Заходу, і України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази й табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь у суцільну військову базу Росії", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що саме від РФ надходить основна загроза для України, Білорусі та дружнього Україні білоруського народу. У МЗС зауважили, що "Мінську слід замислитися над тим, як зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії".

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"Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу. Водночас ми усіма силами і засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції", – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко розкритикував намір України вступити до НАТО. На його думку, таким чином для Білорусі нібито відкривається новий фронт.

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