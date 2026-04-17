Засипало піском: на Київщині загинула дитина

Медики, які прибули на місце події, намагалися врятувати хлопчика.

© pixabay.com

У Київській області трагічно загинув 11-річний хлопчик — його засипало піском.

Про це повідомили у ДСНС.

«Загинув хлопчик 2015 року народження у Бородянці — його засипало піском. Рятувальники дістали дитину з-під шару піску вже непритомним», — йдеться у повідомленні відомства.

Медики не змогли врятувати хлопчика / © ДСНС

Після здійснення реанімаційних заходів медики констатували смерть хлопчика.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Рівненщині загинули двоє братів — діти пішли на прогулянку і більше не повернулися.

