Засипало піском: на Київщині загинула дитина
Медики, які прибули на місце події, намагалися врятувати хлопчика.
У Київській області трагічно загинув 11-річний хлопчик — його засипало піском.
Про це повідомили у ДСНС.
«Загинув хлопчик 2015 року народження у Бородянці — його засипало піском. Рятувальники дістали дитину з-під шару піску вже непритомним», — йдеться у повідомленні відомства.
Після здійснення реанімаційних заходів медики констатували смерть хлопчика.
Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
