"Зате в телевізорі пиз*ять: "Все оху*нно": окупант про брехню російських ЗМІ щодо реальних втрат РФ

Рашисти зізнаються, що вже не можуть слухати своїх же пропагандистів.

Російський окупант разом зі своїм родичем поскаржилися на фейкові повідомлення російських ЗМІ щодо війни в Україні і реальних втрат російських військ.

Відповідну розмову перехопила українська розвідка, передає ГУР Міноборони.

Один окупант розповів, що вчора вбили контрактника з його підрозділу, на що інший відповів: "Зате в телевізорі пизд*ять: "Все оху*нно, все оху*нно. Одне довбичуть, аж бісить, яж небажання новини дивитися. Вот підбили там 2 БМП чи 5 БМП, там 2 танка, 3 танка…300 ЗСУ найманців. Та бл*ть, ви скажіть скільки наших загинуло. Скажіть же ж бл*ть", - каже рашист.

Окупант зазначає, що ширяться чутки, що вже 80 тисяч російських військових загинули в Україні, на що інший відповідає: "Та все може бути. Все може бути".

Також під час розмови рашисти зачіпили тему мобілізації, її темпи та склад.

Втрати РФ

Російська армія від початку повномасштабної збройної агресії проти України втратила понад 8 тисяч одиниць різної військової техніки.

Станом на 21 листопада загальні бойові втрати серед особового складу російських військ становлять близько 84 600 осіб. Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 390 окупантів.

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