"Зате з Інтернетом": співробітник фірми-провайдера шокувався завалами сміття у квартирі, де живе маленька дитина у Мелітополі (відео)

"Зате з Інтернетом": співробітник фірми-провайдера шокувався завалами сміття у квартирі, де живе маленька дитина у Мелітополі (відео)

Чоловік був збентежений умовами, у яких проживає родина.

У Мелітополі Запорізької області співробітник фірми інтернет-провайдера прийшов ладнати інтернет в одній з квартир і отримав шок - квартира замовників послуг була завалена сміттям, а серед завалів жила дитина. Працівник зафільмував побачене і відправив відео у Службу у справах дітей.

Знімання також виклали в Мережі.

"У Мелітополі працівник прийшов підключити родині з дитиною 7-8 років інтернет і ох***. Чоловік поскаржився до органів опіки", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо пізніше, відео було зроблено ще влітку минулого року. Про це наголосили у службі у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області.

"Соціально-відповідальні люди не поширюючи відео одразу направили його до служби у справах дітей, так як бачили там присутність малолітньої дитини. Невідкладно за вказаною адресою спеціалістами служби було здійснено виїзд, повідомлено суб'єктам соціального захисту для оцінки потреб/ситуації сім'ї, запитано інформацію зі школи, поспілкувалися з сусідами. У ході роботи було проведено профілактичну бесіду з матір'ю, щодо створення належного середовища проживання для дитини. Також, зважаючи, що дитина шкільного віку було запитано інформацію зі школи: претензій до виконання матір'ю батьківських обов'язків у адміністрації та вчителів немає, дитина забезпечена усім необхідним, має речі за сезоном", - розповіли у службі у справах дітей.

Зазначається, що мати дитини не змогла пояснити, чому довела помешкання до такого стану. Однак, зараз квартира родини " має динаміку значного покращення".

У службі у справах дітей обурилися тим, що відео з'явилося через пів року після того, як проблема була вирішена.

Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області в захаращенному сміттям будинку шукали жінку, у якої відкрилася кровотеча. Медики не могли потрапити усередину, бо через мотлох туди можна було лише заповзти.