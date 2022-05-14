Зателефонувала і попросила забрати дитину: поліцейські вилучили у мешканки Бердичева 4-річного сина

У Житомирській області у жінки вилучили 4-річну дитину.
Ювенальні поліцейські Бердичівського райвідділу поліції травня відреагували на повідомлення від місцевої жительки. Вона телефоном просила забрати від неї сина.
Про це повідомляє пресслужба поліції у Житомирській області.
Жінка наполегливо вимогала забрати у неї дитину. Мовляв, хлопчик їй заважав. Правоохоронці приїхали за місцем виклику. У квартирі проживала 33-річна жінка та її син. У помешканні панувала повна антисанітарія. Сама ж заявниця перебувала у нетверезому стані. Хлопчик був одягнений у брудне, босий і голодний.
Поліцейські доправили і дитину, і його матір до медзакладва. Хлопчика шпиталзували для обстеження стану здоров’я. Жінку помістили до центру витвереження. Там також зафіксували її стан алкогольного сп’яніння.
"Ця родина раніше не потрапляла в наше поле зору. Однак матеріали про всі зафіксовані обставини ми передали до соціальної служби для подальших дій у межах компетенції. Жінці ж загрожує адміністративна відповідальність за неналежне виконання обов’язків по вихованню малолітньої дитинию", - повідомила ювенальна офіцерка поліції Бердичівського райвідділу Олеся Чубоха.
Як повідомлялося, у Житомирській області у колодязі знайшли тіло немовляти. Тіло хлопчика виявили господарі сільського обійстя. Горе-матір'ю виявилася 39-річна місцева мешканка. Жінка веде асоціальний спосіб життя, зловживає алкоголем.
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