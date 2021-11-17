Зателефонувала на "102" і обматюкала оператора: у Чернівецькій області суд покарав жінку

Зателефонувала на "102" і обматюкала оператора: у Чернівецькій області суд покарав жінку

За свою поведінку жінка має сплатити штраф.

У Чернівецькій області Вижницький райсуд оштрафував жінку, яка зателефонувала на номер "102" і вкрила матюками операторку.

Про це йдеться у постанові суду.

Мешканка села Лукавці, яка зателефонувала на спецлінію "102" й облаяла працівника поліції, має сплатити штраф за скоєне.

В постанові суду йдеться про те, що 17 вересня жінка вирішила зателефонувати на "102". Під час розмови з оператором обвинувачена використовувала нецензурну лексику на адресу диспетчера.

Буковинка щиро розкраялась в скоєному та попросила сильно не карати її.

Розглянувши справу, суддя Вижницького райсуду визнав буковинку винною й призначив їй штраф у розмірі 51 грн. Також жінка має заплатити 454 грн судового збору.

Нагадаємо, що під Києвом батько і син напали на поліцейських з вилами. Вони обматюкали копів, шарпали їх за форму та кидалися у бійку. Через це правоохоронці були вимушені здійснити попереджувальний постріл вгору.

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