Затемнення 2026: коли будуть сонячні та місячні — точні дати і чи буде видно в Україні

Затемнення / © ТСН.ua

Затемнення — це не містика, яку дуже боялися у минулі століття, а точна астрономічна подія: Сонце, Місяць і Земля шикуються так, що світло тимчасово перекривається.

У 2026-му на землям чекає 2 сонячні затемнення та 2 місячні.

Нижче — повний список дат із короткими поясненнями, чи буде видно їх в Україні, та як не пропустити найефектніші фази.

Календар сонячних затемнень 2026

17 лютого 2026 — сонячне затемнення

Це затемнення припадає на лютий і відкриває “сезон затемнень” у 2026 році. Подія буде цікавою насамперед для тих, хто стежить за астрономією онлайн або дивиться трансляції з інших країн.

Чи буде видно в Україні: переважно ні.

12 серпня 2026 — сонячне затемнення

Саме це затемнення називають головним у 2026 році, бо воно стане найефектнішим для спостереження в Європі. У низці країн можна буде побачити максимальну фазу, а в Україні — часткові прояви явища (в окремих регіонах).

Чи буде видно в Україні: частково (у різних областях — різна фаза).

Важливо: дивитися на Сонце можна лише через спеціальні окуляри для затемнення, бо навіть короткий погляд без захисту може зашкодити зору.

Календар місячних затемнень 2026

3 березня 2026 — місячне затемнення

На початку березня відбудеться місячне затемнення, яке традиційно викликає найбільше уваги через візуальний ефект: Місяць може змінювати відтінок і виглядати темнішим.

Чи буде видно в Україні: частково, залежно від часу фази та погоди.

28 серпня 2026 — місячне затемнення

Ще одне затемнення Місяця припадає на кінець літа. Такі явища часто добре видно неозброєним оком, якщо небо чисте, а Місяць високо над горизонтом.

Чи буде видно в Україні: можливо частково (залежить від фази та часу в конкретному регіоні).

Як спостерігати затемнення безпечно: короткі правила

Сонячне затемнення — тільки зі спеціальними окулярами або сертифікованими фільтрами.

Місячне затемнення можна дивитися без будь-яких пристроїв — очам це не шкодить.

Найкраще місце для спостереження — відкрита ділянка без високих будівель і дерев на горизонті.

Особливо багато уваги традиційно збирає серпневе сонячне затемнення, адже саме воно має потенціал стати головною “небесною подією” літа 2026.

