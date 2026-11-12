"Затягли в бус": у Вінниці працівники ТЦК побили сина загиблого військового, попри документи на відстрочку

Побиття у Вінниці Фото toucan_vn

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У Вінниці мати сина загиблого українського військового заявила, що її дитину побили працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За її словами, хлопець показав документи, які підтверджують право на відстрочку, однак це не зупинило їх.

Про інцидент повідомили на сторінках Чорний список Вінниця та toucan_vn у Facebook.

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Жінка наголосила, що, хлопця побили до втрати свідомості. За її словами, били навіть після того, як він показав документи про відстрочку.

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Хлопця побили у Вінниці Фото toucan_vn

«Затягли в бус. Двоє тримали, один бив, щоб „не умнічав“, — розповіла вона.

Батько постраждалого загинув 22 лютого 2023 року під Покровськом, захищаючи Україну. Посмертно його нагородили орденом «За мужність». На згадку про батька син відкрив кав’ярню «Тукан».

«А завтра нашому татові виповнилося б 50… Але навіки 46… він пішов захищати свою країну і свого сина в перші години війни. Його життя обірвалося 22 лютого 2023 року під Покровськом», — написала жінка.

Що кажуть у поліції

У поліції Вінниці підтвердили, що знають про повідомлення щодо побиття сина загиблого захисника. Водночас станом на вечір 12 листопада офіційних звернень від учасників інциденту правоохоронці не отримували.

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Про подію поліції стало відомо із соціальних мереж, а також від медиків, до яких звернувся хлопець.

«Наразі інформацію зареєстровано в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Поліцейські встановлюють усі обставини події та її учасників», — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше водій прокатав військового ТЦК на капоті 150 м. Як стало відомо, на Хмельниччині водія засудили до 7 років тюрми за наїзд на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Такожраніше йшлося про те, що у Чернівцях невідомий у балаклаві силоміць заштовхав до мікроавтобуса учасника війни — батька трьох дітей, який мав відстрочку від мобілізації. Після втручання Офісу омбудсмана чоловіка звільнили, а ДБР проводить розслідування щодо дій працівників ТЦК.

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