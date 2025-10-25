Затягувань від уряду не буде: міністр енергетики повідомила, коли почнеться опалювальний сезон

Опалення / © УНІАН

Опалювальний сезон в Україні вже стартував для об’єктів соціальної та критичної інфраструктури в окремих регіонах. Решта областей розпочнуть його найближчими днями.

Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчуку коментарі РБК-Україна.

«Щодо опалювального сезону. Для соціальної інфраструктури в багатьох регіонах вже почався опалювальний сезон, для деяких об’єктів критичної інфраструктури», — пояснила вона.

За даними Гринчук, далі кожен регіон, залежно від середньодобової температури, прийматиме рішення щодо початку опалювального сезону.

"Я думаю, що це почнеться вже найближчими днями, оскільки ми знову очікуємо зниження температури. Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. Я думаю, що найближчими днями зі зниженням температури місцеві органи влади прийматимуть рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах», — підкреслила вона.

Загалом варто зауважити, що опалювальний сезон 2025-2026 років в Україні стартував ще від 21 жовтня. Проте через теплу погоду, економію газу та складну ситуацію в енергетиці більшість міст вмикають тепло поступово — спочатку у лікарнях, школах і дитсадках, а потім у житловому секторі.

Нагадаємо, раніше депутат Київради Андрій Вітренко повідомив, що на столицю очікує найважча зима від початку війни. Але попри складну ситуацію та зміну стратегії ворожих ударів опалення у Києві обіцяють ввімкнути за графіком.