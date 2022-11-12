Затишна оселя замість руїн: волонтери покажуть, як відновлюють зруйновані війною будинки

Калинівка розташована недалеко від Василькова Київської області, де з перших днів війни загарбники безуспішно намагались висадити десант на місцеве летовище. Тоді захопити нічого не вдалося, але російські окупанти залишили після себе суцільні руїни.



28 лютого росіяни скинули на невелике селище Калинівка відразу п'ять авіабомб. Вибухова хвиля від авіаудару майже знищила дім подружжя Лук’янець, яка виховує трьох прийомних дітей.



«Ми були вдома, коли раптом почули жахливий звук… Стало темно, скло посипалося. Ми не знали: чи це бомба, чи ракета. Потім побачили, що сусідній будинок зруйнований. Хазяйку знайшли біля нашого порога, хазяїна і собаку досі не знайшли», – розповіла власниця будинку Світлана Лук’янець.



В результаті ворожого авіанальоту від її будинку майже нічого не залишилося, адже бомба впала лише в п’яти метрах від будівлі.



За два тижні після вибуху родина почала самотужки робити елементарний ремонт, незважаючи на те, що зовсім поряд точилися жорстокі бойові дії. Та ресурсів вистачило лише на те, щоб в будинку можна було жити тільки влітку.



На допомогу родині прийшли волонтери «Медіаоборони», які знайшли можливість відновити їхній будинок. Власне сам проєкт з’явився ще в перший день війни і спочатку функціював як координаційний центр по боротьбі з російським агресором.



Волонтери роздавали їжу та речі першої необхідності у найбільш постраждалих від війни районах Київщини. Та за тижні роботи запити на продукти та ліки поступово змінилися на прохання допомогти будівельними матеріалами, аби відновити пошкоджене житло.

Так і народилася ідея допомогати людям не лише продуктами.«Ми переорієнтували свій проєкт на те, щоб збирати будівельні матеріали і передавати їх людям, щоб вони відбудовували свої будинки. Паралельно, ми почали шукати родини, які були не спроможні відбудувати своє житло самотужки». - розповідає засновник проєкту МЕДІАОБОРОНА та народний депутат Олександр Дубінський.Першим на прохання про швидку будівельну допомогу відповів забудовник з Вінницької області Володимир Хоменко.«Нам показали декілька об'єктів і ми вибрали ті будинки, які найбільш потребують допомоги. Адже багатші люди можуть самі собі відремонтувати домівки. А що робити багатодітним сім'ям, пенсіонерам? Тому ми і вирішили допомогти саме їм», – пояснює своє рішення забудовник та меценат Володимир Хоменко.В рамках спільної ініціативи волонтерів та будівельниківНаразі ж у Київській області зусиллями волонтерів «Медіаоборони» та вінницьких будівельників відремонтовано п'ять домівок людей, які вижили після бомбардування російськими загарбниками.

Читайте також:

Без взуття не боєздатні: чоботар з Прикарпаття скуповує і ремонтує берці для ЗСУ

Безкоштовний хліб і ароматні пиріжки: як на Черкащині працює пекарня, яка роздає випічку задарма

Де ветеранові безкоштовно зробити рентген, КТ чи МРТ