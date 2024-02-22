Затишшя перед бурею: Гуменюк розповіла, коли росіяни готують новий масований обстріл

Повітряні сили фіксують активність російської стратегічної авіації, що може вказувати на підготовку до ударів. Водночас ракетоносців у Чорному морі поки не помічено.

Зараз спостерігається звичний для росіян інтервал між масштабними ракетними ударами, який становить 7-10 днів.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз ми спостерігаємо, що інтервал між попередньою масованою ракетною атакою і, образно кажучи, майбутньою майже витриманий. Ми вже зрозуміли, звикли до того, що це – 7-10 днів. І як правило, якщо в цей проміжок часу нічого не відбувається надзвичайного з нашого боку – черговий букетик "бавовни", або шось таке не вибиває їх з колії – то вони як правило підтягують ресурси на цей час і продовжують свою методу", - сказала Гуменюк.

Речниця Сил оборони півдня розповіла, що зараз фіксується активність стратегічної авіації, росіяни здійснюють перельоти, злагоджують між собою дії.

"Це може свідчити про певну підготовку. Але ракетні носії в Чорному морі поки що в цьому не задіяні, хоча це не абсолютний показник, але це невеличкий сигнал", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше Гуменюк сказала, що окупаційні війська Росії вже не так активно використовують свою авіацію на півдні після збиття їхніх п’яти винищувачів, проте певні дії ворога свідчать про те, що РФ готується до масованого удару по Україні.

"Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію й активність впровадження цієї діяльності, можуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар… ми продовжуємо відстежувати ситуацію", - наголосила Гуменюк.

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