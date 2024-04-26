Затишшя в нічних атаках РФ: в Повітряних силах назвали ймовірні причини

Кілька днів ворог не застосовує дрони-камікадзе для обстрілів.

Протягом останніх кількох днів спостерігається затишшя в нічних атаках російських окупаційних військ по території України. Причин цього може бути кілька.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Це може бути пов'язано з різними причинами. Однак якими саме - дізнаємося згодом. Це може бути як затишшя перед підготовкою чогось більш масованого, а може бути просто відстеження та вичікування кроку з нашого боку", - каже представник ПС.

Разом з тим Євлаш наголосив, що напередодні росіяни застосовували для ударів керовані авіаційні ракети та крилаті ракети. Втім, вже кілька днів поспіль не спостерігається ударів безпілотними літальними апаратами типу Shahed 136.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомляли, що Росія знову може вдатися до масованих ударів по Україні того, як прибуде озброєння з пакета нової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

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