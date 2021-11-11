Затисло конструкціями знівеченого авто: у Чернігівській області в ДТП розбилася водійка

Затисло конструкціями знівеченого авто: у Чернігівській області в ДТП розбилася водійка

Рятувальники деблокували тіло загиблої.

У Прилуцькому районі на трасі біля села Обичів сталася ДТП: зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vario та автомобіль Volkswagen Polo. Внаслідок аварії загинула 37-річна водійка легковика.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Чернігівської області.

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Після аварії жінку затисло конструкціями знівеченого авто. Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували тіло загиблої. Водій мікроавтобусу не травмувався.

Причину та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, в Одесі водій легковика їхав на величезній швидкості, не впорався з кермуванням і збив на пішохідному переході брата з сестрою.

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