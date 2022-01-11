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Затисло пресом: під Запоріжжям на виробництві 19-річний працівник ледь не позбувся руки

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Затисло пресом: під Запоріжжям на виробництві 19-річний працівник ледь не позбувся руки

УНІАН

Хлопця затисло виробничим пресом.

У Запорізькій області на одному з виробництв постраждав працівник. Його руку затисло пресом.

Про це повідомляють у обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Подія сталася у місті Вільнянськ. На одному з промислових підприємств міста травмувався працівник. Рука 19-річного хлопця потрапила під прес.

"Постраждалий отримав відкритий перелом кісток лівої кісті і був госпіталізований до лікарні", - повідомили у Центрі.

Нагадаємо, що у Чернігівській області чоловіка затисло частинами механізму трактора.

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