Затисло у понівеченому авто: у ДТП на Вінниччині загинула жінка (фото)

Поблизу села Лукашівка у Вінницькому районі сталася ДТП - загинула 51-річна жінка. Її тіло із понівеченого автомобіля діставали рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС Вінниччини.

Жінка була однією із трьох пасажирів автомобіля "ВАЗ 2106", водій якого зіткнувся з відбійником.

На місці ДТП / Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Внаслідок ДТП ще двоє пасажирів та сам водій отримали травми. Тіло ж жінки, деблокували за допомогою спецобладнання. Для цього були залучені четверо рятувальників.

Нагадаємо, у Сквирі Київської області сталася ДТП: 15-річний підліток на скутері Yamaha збив 7-річного велосипедиста.