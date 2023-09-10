Затисло у понівеченому авто: у ДТП на Вінниччині загинула жінка (фото)

Водій автівки зіткнувся з відбійником.
Поблизу села Лукашівка у Вінницькому районі сталася ДТП - загинула 51-річна жінка. Її тіло із понівеченого автомобіля діставали рятувальники.
Про це повідомили у ДСНС Вінниччини.
Жінка була однією із трьох пасажирів автомобіля "ВАЗ 2106", водій якого зіткнувся з відбійником.
Внаслідок ДТП ще двоє пасажирів та сам водій отримали травми. Тіло ж жінки, деблокували за допомогою спецобладнання. Для цього були залучені четверо рятувальників.
Нагадаємо, у Сквирі Київської області сталася ДТП: 15-річний підліток на скутері Yamaha збив 7-річного велосипедиста.
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