Затоплені і зруйновані будинки та розмиті дороги: у Мережі показали наслідки негоди у Мелітополі (фото, відео)

Через воду в окремих районах міста підтопило будинки і стався зсув землі.

Учора, 9 червня, Мелітополь накрила злива. Через це вулиці міста затопило водою та сталися зсуви землі.

Про це повідомляють у РІА Мелітополь.

У Мелітополі комунальне підприємство "Чистота" із самого світанку розпочало ліквідацію наслідків стихії, яка розгулялася у Мелітополі 9 червня. Такої зливи із градом старожили не пам'ятають.

Вода підтопила нижню частину Мелітополя. По дворах плавали порожні газові балони, каструлі, в будинках затопило меблі і побутову техніку.

Також на території міста на вулиці Пушкіна стався масштабний зсув землі, який призвів до руйнування будинків.

У будинку, де сталася пригода, мешкають 4 родини. Як розповідає одна із мешканок будинку, вона прокинулася, коли на ній вже лежали купи бетону і глини.

"Я нічого такого не чула, був сильний дощ, і я пішла прибрати квіти. Видно було, що вода змінила колір - з домішкою глини. І тільки встигла квіти прибрати, як мене привалило. Кликала маму і прокинулася вже, коли мене витягли з під завалу, - розповідає постраждала.

Нагадаємо, що Дніпрі негода принесла з собою не тільки дощ, град і підтоплення і смерч.

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