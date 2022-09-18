Затоплені домівки та повалені дерева: в Івано-Франківській області негода наробила лиха (фото)

В Івано-Франківську через негоду підтопило помешкання людей.

Також в обласному центрі та кількох населених пунктах області шквальний вітер повалив на автошляхи дерева та гілля.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби надзвичайних ситуацій в області.

В Івано-Франківську через зливу підтопило приватне господарство на вулиці Любачівського, а також гаражі на вулиці Миру та на Калуському шосе.

Прикарпатські надзвичайники допомагали розпилювати дерева, які впали на проїзну частину дороги в Івано-Франківську, Коломиї та Городенці.

Окрім цього, внаслідок пориву вітру над житловим будинком у Франківську нависло дерево. Рятувальники допомогли його розрізати.

Нагадаємо, сьогодні у Карпатах на одній з найвищих вершин засніжило.

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