Затоплені домівки та повалені дерева: в Івано-Франківській області негода наробила лиха (фото)

В Івано-Франківську через негоду підтопило помешкання людей.
Також в обласному центрі та кількох населених пунктах області шквальний вітер повалив на автошляхи дерева та гілля.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби надзвичайних ситуацій в області.
В Івано-Франківську через зливу підтопило приватне господарство на вулиці Любачівського, а також гаражі на вулиці Миру та на Калуському шосе.
Прикарпатські надзвичайники допомагали розпилювати дерева, які впали на проїзну частину дороги в Івано-Франківську, Коломиї та Городенці.
Окрім цього, внаслідок пориву вітру над житловим будинком у Франківську нависло дерево. Рятувальники допомогли його розрізати.
Нагадаємо, сьогодні у Карпатах на одній з найвищих вершин засніжило.
Читайте також: