Затоплення "Циклона": показали супутникові знімки наслідків удару по Севастополю

Як відомо, поруч розташовувався малий ракетний корабель "Циклон", носій ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну.

Оприлюднили знімок севастопольської бухти Інженерна, що датується 23 травня. На ньому видно руйнування на місці влучання ракети.

Про це пише "Радіо Свобода".

Наслідки удару по Севастополю в ніч проти 19 травня

"Україна повідомляла про затоплення корабля. Аналітики Conflict Intelligence Team казали, що отримали від джерела фотографію з місця, на якій видно щоглу "Циклону", що стирчить з води. Непрямо про затоплення свідчить і наявність на місці рятувального катера, який можна побачити на супутникових знімках", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зараз армія Російської Федерації не має ракетоносіїв "Калібрів" в анексованому Криму. Останнім був "Циклон", який уразили Сили оборони України.

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