Затоплення російського корабля "Тарантул": у Мережі з'явилися супутникові знімки

Наразі у РФ втрати не коментують.
У мережі з'явилися супутникові знімки ймовірно затопленого сторожового корабля проєкту 205П "Тарантул". Попередньо, затоплення судна сталося 29-30 грудня.
Про це повідомляє рух "АТЕШ".
Відповідні знімки оприлюднила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm. Датовані вони 28 грудня та 31 грудня 2023 року.
"З огляду на порівняльний аналіз супутникових знімків та даних із джерел HUMINT-InformNapalm у Севастополі, затоплення корабля сталося, ймовірно, 29-30 грудня. Наприклад, 29.12.2023 близько 12:00 місцеві жителі повідомляли у соціальних мережах про гучні вибухи, проте жодних офіційних коментарів окупаційна влада Севастополя не надавали", – повідомляють в InformNapalm.
Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі затонув сторожовий корабель "Тарантул" росіян.
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