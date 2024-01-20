Затоплення російського корабля "Тарантул": у Мережі з'явилися супутникові знімки

Наразі у РФ втрати не коментують.

У мережі з'явилися супутникові знімки ймовірно затопленого сторожового корабля проєкту 205П "Тарантул". Попередньо, затоплення судна сталося 29-30 грудня.

Про це повідомляє рух "АТЕШ".

Відповідні знімки оприлюднила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm. Датовані вони 28 грудня та 31 грудня 2023 року.

Супутникові знімки ймовірно затопленого сторожового корабля проєкту 205П "Тарантул" / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"З огляду на порівняльний аналіз супутникових знімків та даних із джерел HUMINT-InformNapalm у Севастополі, затоплення корабля сталося, ймовірно, 29-30 грудня. Наприклад, 29.12.2023 близько 12:00 місцеві жителі повідомляли у соціальних мережах про гучні вибухи, проте жодних офіційних коментарів окупаційна влада Севастополя не надавали", – повідомляють в InformNapalm.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі затонув сторожовий корабель "Тарантул" росіян.

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