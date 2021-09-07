Затори утворились на трасі Київ-Чоп у Львівській області через аварію фур

Поблизу села Дроговиж 31-річний водій фури врізався у вантажівку, яка їхала попереду.
Ускладнений рух на трасі Київ-Чоп у Львівській області. Вранці там зіткнулися дві вантажівки, одна людина зазнала травм.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Поблизу села Дроговиж 31-річний водій фури врізався у вантажівку, яка їхала попереду. Від зіткнення пальне вилилося на дорогу, фури заблокували рух у напрямку Львова.
Винуватця аварії ушпиталили до районної лікарні, в нього травми середнього ступеню тяжкості, інший водій не постраждав.
Через аварію кілька годин рух на цій ділянці був фактично заблокований. Патрульні організували об’їзд машин, втім і досі залишилась тягнучка.