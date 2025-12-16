ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
267
2 хв

Затори під Києвом: у Бучі люди перекривали трасу через проблеми з електропостачанням

Мешканці ЖК «Нова Буча» вийшли на акцію протесту через відсутність стабільного електропостачання. Рух на Варшавській трасі був частково обмежений.

Софія Бригадир
Олександр Марущак
Протест у Бучі

Протест у Бучі / © скриншот з відео

У Бучі на Київщині мешканці одного з житлових комплексів влаштували акцію протесту, частково обмеживши рух на Варшавській трасі. Люди понад годину переходили дорогу пішохідним переходом, привертаючи увагу до проблем з електропостачанням.

Про це повідомив сайт ТСН.ua з посиланням на поліцію Київської області.

Як повідомляють правоохоронці, на акцію вийшли мешканці ЖК «Нова Буча». Учасники тримали плакати з вимогами вирішити питання зі світлом, яке, за їхніми словами, залишається неврегульованим через відсутність прямих договорів на електроенергію. Стверджується, що забудовник не забезпечив їх укладання ще з 2016 року.

Через протест на трасі утворилися затори в обох напрямках. Водночас перекриття було частковим: протестувальники виходили на проїжджу частину лише під час зеленого сигналу світлофора та пропускали транспорт.

Протест у Бучі

У поліції Київської області зазначили, що мітинг був заздалегідь погоджений. За даними правоохоронців, участь в акції взяли близько 25 осіб, а тривала вона з 8:00 до 9:30.

«Мешканці завчасно повідомили про проведення мітингу. Мали усі дозволи на його проведення. Наразі мітинг уже завершено. У ньому брали участь близько 25 мітингувальників. Люди вимагали розв’язати питання стосовно постачання електроенергії», — повідомили ТСН.ua у поліції.

Також у правоохоронних органах додали, що громадяни зустрілися з відповідальними особами й вирішили певні питання, які їх хвилювали.

Нагадаємо, нещодавно в Ірпені на Алеї пам’яті сталася бійка за участю підлітків. Поліція розслідує інцидент.

267
