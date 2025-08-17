Черги на кордоні / © Getty Images

Черги на кордоні України зранку, 17 серпня, зафіксовано на контрольних пунктах пропуску з чотирма країнами.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Йдеться про Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію.

Прикордонники закликають водіїв памʼятати про можливі перебої в роботі електронних систем контролю.

Раніше повідомлялося, що серпень 2025 року став рекордним за кількістю пасажирів, які перетнули кордон України.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомили, що з початком літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 40%. Крім того, у вихідні дні навантаження на пункти пропуску збільшується у середньому ще на 16% у порівнянні з буднями.

Загалом 2025 року показники перетину кордону людьми є вищими на 5,7% у порівнянні з минулим роком. Тоді, за аналогічний період, з України виїхало 356 тисяч і в’їхало 380 тисяч осіб. Кількість транспортних засобів також була меншою — 137 тисяч.