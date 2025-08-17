- Дата публікації
Затори з чотирма країнами — черги на кордоні України 17 серпня
Українці зіткнулися з чергами на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Черги на кордоні України зранку, 17 серпня, зафіксовано на контрольних пунктах пропуску з чотирма країнами.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.
Йдеться про Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію.
Прикордонники закликають водіїв памʼятати про можливі перебої в роботі електронних систем контролю.
Раніше повідомлялося, що серпень 2025 року став рекордним за кількістю пасажирів, які перетнули кордон України.
У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомили, що з початком літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 40%. Крім того, у вихідні дні навантаження на пункти пропуску збільшується у середньому ще на 16% у порівнянні з буднями.
Загалом 2025 року показники перетину кордону людьми є вищими на 5,7% у порівнянні з минулим роком. Тоді, за аналогічний період, з України виїхало 356 тисяч і в’їхало 380 тисяч осіб. Кількість транспортних засобів також була меншою — 137 тисяч.