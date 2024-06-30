Затримали за 200 м від кордону: 17 ухилянтів намагалися втекти до Угорщини – відео

Чоловіки заплатили від 3 до 12 тисяч доларів за незаконний перетин кордону.

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 17 чоловіків, які намагалися дістатися Угорщини.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

"Під час прихованого патрулювання кордону прикордонний наряд відділу "Лужанка" помітив мікроавтобус "Фольксваген", який прямував до кордону. На затримання транспортного засобу висунулася група реагування. За 200 метрів до держрубежу авто зупинили. У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України – Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської. Усі вони були об’єднані однією метою – незаконно потрапити до Угорщини", - йдеться у повідомленні.

За послуги переправників кожен із чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів США.

Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адмінправопорушення затриманих доставили до прикордонного підрозділу.

Наразі співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють коло усіх причетних до організації протиправної діяльності осіб.

Щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

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