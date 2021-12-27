Затримали за місцем проживання: чоловік із Дніпра "замінував" Верховну Раду

З собою у нього був мобільний телефон, з якого і надійшов дзвінок.

У Дніпрі чоловік "замінував" Верховну Раду України. За це йому тепер загрожує до восьми років в'язниці.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

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Як з'ясувалося, 49-річний чоловік зателефонував на лінію "102" та повідомив, що у Верховній Раді нібито знаходиться бомба. Проте згодом жодного небезпечного для життя пристрою правоохоронці так і не знайшли.

Встановити особу “мінера” копам вдалося за лічені години. Згодом його затримали за місцем проживання. З собою у нього був мобільний телефон, з якого і надійшов дзвінок.

“Порушнику вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 259 (“Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Кривому Розі в житловому будинку прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали двоє людей.

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