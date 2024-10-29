Затримана коригувальниця ФСБ, яка за допомогою селфі наводила ворожі ракети на Харків

Інформаторка ФСБ, яка коригувала повітряні удари по Харківщині, отримала 10 років ув’язнення.

Улітку 2022 року жінка, працюючи на енергетичному заводі в Україні, навела російські ракети на цей об'єкт. Для коригування атаки вона сфотографувала себе на фоні заводу та надіслала фото агресору.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Пвідомляється, що жінка для приховування злочинних дій видаляла файли після спілкування з ФСБ і постійно змінювала телефони. Проте співробітники СБУ викрили її та затримали під час підготовки нових координат для атак.

У затриманої було вилучено телефон, який вона використовувала для коригування ворожих ударів. За даними слідства, жінка потрапила в поле зору окупантів під час поїздки до Москви до початку війни.

Після 24 лютого 2022 року представник ФСБ запропонував їй співпрацю. Суд визнав її винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України за несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ.

Нагадаємо, РФ вдарила по житлових будинках в Харкові ракетою-гібридом: кількість загиблих зросла.

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