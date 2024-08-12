Затриманий на хабарі ексзаступник міністра енергетики України дозволяв собі антиукраїнські висловлювання — член ГРД

Затриманий за хабар у 500 тисяч доларів заступник міністра енергетики України Олександр Хейло поширював антиукраїнські погляди в соцмережах.

Про це розповіла очільниця антикорупційного центру МЕЖА, членкиня Громадської ради доброчесності (ГРД) Мартина Богуславець.

"На жаль, хабар у пів мільйона доларів – це не кінець по Хейло. Здається, тепер є робота і для СБУ. Затриманий сьогодні заступник міністра енергетики Хейло писав і шерив в себе на ФБ статті ось із такими наративами та назвами: "Государства Украина нет и небыло никогда", або "Борцов беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты", – написала вона.

За її словами, пізніше Хейло видалив ці дописи. Також вона розповіла, що 2018 року ГРД дійшла висновку про невідповідність критеріям доброчесності дружини Хейла, судді Апеляційного суду Донецької області Яни Валеріївни.

Членкиня ГРД зазначила, що антиукраїнські цитати та витяги з Facebook Хейла були зафіксовані у висновку ГРД. Вона зауважила, що дружина Хейла часто їздила до окупованого Криму, і це могло вплинути на висновок ГРД.

Нагадаємо, Олександр Хейло був затриманий у Києві під час отримання пів мільйона доларів хабаря. За версією слідства, Хейло організував корупційну схему, в якій взяли участь приватний енерготрейдер, керівник енергетичної компанії та очільник видобувного підприємства.

Після того, як СБУ оприлюднила інформацію про затримання Олександра Хейла, Кабінет міністрів ухвалив рішення про його звільнення з посади.

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